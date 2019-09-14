Fındık karşılığında transfer

Ordu'da ilginç bir transfere imza atıldı. Amatör ekiplerden Korganspor, fındık karşılığında bir sağ bek bir de kaleci kadrosuna kattı.

TRT Spor'un haberine göre Samsun ASP Spor'dan Mustafa Partal ile Merzifonspor’dan kaleci Burak Karabayrak, aylık bir çuval fındık karşılığında, Korganspor'a transfer oldu.

Kırmızı beyazlı takım, iki futbolcuya da her ay 60 kiloluk birer çuval fındık verecek.

Kulüp yönetiminin yapılan transferden oldukça memnun olduğu aktarıldı.