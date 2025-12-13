Fırtına derbiye hazır

Danilo Sikan idmanda şut çalışması yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını noktaladı.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular ısınma ve taktik çalışma yaptı.
Papara Park'ta yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
