Fırtına derbiye hazır

17:3413/12/2025, Cumartesi
AA
Danilo Sikan idmanda şut çalışması yaptı.
Danilo Sikan idmanda şut çalışması yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını noktaladı.


Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular ısınma ve taktik çalışma yaptı.


Papara Park'ta yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.








