Beşiktaş'ın derbi kadrosu belli oldu: Rafa Silva...

Selman Ağrıkan
13:2613/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Rafa Silva takımdan ayrılmak istediğini bildirmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı kadorsunu belirledi. Yıldız futbolcu Rafa Silva, derbi kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16 haftasında Trabzonspor ile karşı karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, kritik maçın kadrosunu belirledi.


Antrenmanlara çıkmaya başlayan Rafa Silva, Trabzon deplasmanı kafilesinde yer almadı. Portekizli yıldızın dışında, geçen hafta sakatlanan Jota Silva ve Cengiz Ünder ile uzun süredir sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu da Trabzon'a götürülmedi. Jonas Svensson da Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.


Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yarın Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Ali Şansalan tarafından yönetecek.


İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu:



#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Trabzonspor
