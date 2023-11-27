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Spor

Fırtına Sivas'ta esmek istiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı ile 4 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, bugün deplasmanda Sivasspor'u da geçerek serisine devam etmek istiyor. Hava sıcaklığının maç saatinde sıfırın altına inmesi beklenirken bordo-mavili takım, 3 puandan başka hesap yapmıyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:41 - 27/11/2023 lundi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı'nın hedefi seriyi 5 maça çıkarmak.

Abdullah Avcı'nın hedefi seriyi 5 maça çıkarmak.

Trabzonspor, Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra bugün Sivasspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayla lig maratonuna geri dönecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve son 4 maçında yenilgi almayan bordo-mavili takım, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor, bugün Sivasspor karşısında yenilmezlik serisini 5, galibiyet serisini ise 3 maça çıkarmak adına mücadele edecek.




Özel önlemler alınacak

Bordo-mavililer açısından maç adına en riskli görülen durum ise karşılaşmanın oynanacağı saatteki hava durumu olarak öne çıkıyor. Trabzonspor, 20.00'deki maçın daha erken bir saate alınması için başvuruda bulunmuş ancak karşılık alamamıştı. Mücadele saatinde Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Havanın hem oyuncu kondisyonu üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerden hem de zeminde yaşanabilecek sıkıntılardan endişe duyan bordo-mavililer, özel önlemler alarak sahaya çıkacak.


Kaleye Muhammed Taha geçecek

Trabzonspor'da, A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile yaptığı maçta dizinden sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili takımın kalesine Muhammed Taha koruyacak. Sivasspor'da ise forvet oyuncusu Koita'nın sakatlığı bulunuyor.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Sivasspor
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