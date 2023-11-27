Fırtına Sivas'ta esmek istiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve son 4 maçında yenilgi almayan bordo-mavili takım, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor, bugün Sivasspor karşısında yenilmezlik serisini 5, galibiyet serisini ise 3 maça çıkarmak adına mücadele edecek.

Bordo-mavililer açısından maç adına en riskli görülen durum ise karşılaşmanın oynanacağı saatteki hava durumu olarak öne çıkıyor. Trabzonspor, 20.00'deki maçın daha erken bir saate alınması için başvuruda bulunmuş ancak karşılık alamamıştı. Mücadele saatinde Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Havanın hem oyuncu kondisyonu üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerden hem de zeminde yaşanabilecek sıkıntılardan endişe duyan bordo-mavililer, özel önlemler alarak sahaya çıkacak.