Fırtına tempo artırdı

Süper Lig Şamil Ekinci sezonunun 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. 4 günlük izinin ardından önceki gün hazırlıklara başlayan bordo-mavililer dün de sabah ve akşam olmak üzere iki antrenmanla günü tamamladı. Sabah antrenmanını salonda gerçekleştiren Trabzonspor’da futbolculara güce dayalı bir program uygulanırken, öğleden sonra yapılan antrenman sahada gerçekleştirildi. Serkan, Hüseyin, Ozan ve Savic'in tedavileri devam ederken, daha önce sakatlıkları bulunan Visca ile Dragus düzelerek takıma katıldı.