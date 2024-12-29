Fırtına tempo artırdı

Deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına önceki gün başlayan Trabzonspor, antrenman sayısını ikiye çıkartırken, teknik direktör Şenol Güneş, tempolu oyun formasyonu için oyuncu gücünü artırmaya çalışıyor.
Süper Lig Şamil Ekinci sezonunun 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. 4 günlük izinin ardından önceki gün hazırlıklara başlayan bordo-mavililer dün de sabah ve akşam olmak üzere iki antrenmanla günü tamamladı. Sabah antrenmanını salonda gerçekleştiren Trabzonspor’da futbolculara güce dayalı bir program uygulanırken, öğleden sonra yapılan antrenman sahada gerçekleştirildi. Serkan, Hüseyin, Ozan ve Savic'in tedavileri devam ederken, daha önce sakatlıkları bulunan Visca ile Dragus düzelerek takıma katıldı.
SAHADA GÜÇLÜ DURMALIYIZ
Sezonun geride kalan 17 haftalık bölümünde oynadığı karşılaşmalarda pas isabeti ile güçlü ve coşkulu oyun konusunda sıkıntıları bulunan Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, lige verilen arada tempoyu ve antrenman sayısını artırarak oyuncularının gücünü yükseltmeyi hedefliyor. Oyun temposunu mutlaka artırmak zorunda olduklarına dikkat çeken teknik direktör Güneş, “Sahada güçlü durmalıyız. Mücadele gücümüzü arttırmanın yanı sıra özellikle basit pas hataları yapıyoruz. Yeni yılda kadro yeterliliğine bakmaksızın güçlü oyuncularla güçlü oyun sergilemek zorundayız. Her halimizle hazır dönmeliyiz” diye konuştu.