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Trabzonspor salonda çalıştı

Trabzonspor salonda çalıştı

15:2128/12/2024, Cumartesi
DHA
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Eren Elmalı da çalışmalarda yer aldı.
Eren Elmalı da çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30’da günün ilk antrenmanı ile devam etti.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-mavili takım, bugün saat 15.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.







#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Süper Lig
#Samsunspor

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