Trabzonspor salonda çalıştı

Eren Elmalı da çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30’da günün ilk antrenmanı ile devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, bugün saat 15.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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