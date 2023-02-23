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Spor

Fırtına tura esmek istiyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün İsviçre ekibi Basel ile deplasmanda karşılaşacak. Ülkemizde yaşanan depremler sonrası evindeki ilk maça tüm Türkiye'nin desteğiyle çıkan bordo-mavili takım turu Türkiye'ye armağan etmek istiyor.

Ali Kemal Yazıcı
Ali Kemal Yazıcı
09:16 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bordo-mavili futbolcular, Basel maçında atılan gol sonrası Türk bayrağı açtı.

Bordo-mavili futbolcular, Basel maçında atılan gol sonrası Türk bayrağı açtı.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanşında bugün deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.


Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Dorukhan, Visca ve Hamsik forma giyemeyecek. Lahtimi ve yeni transfer Markoviç ise UEFA listesinde yer almıyor.


Trabzon'da oynanan ve ülkemizde yaşanan depremlerin ardından herkesin tek yürek olarak bordo-mavilileri desteklediği karşılaşmanın rövanşında yeniden sahaya kazanmak için çıkacak olan Karadeniz ekibi, turu atlayarak acıları bir nebze olsun dindirmek ve turu Türkiye'ye armağan etmek istiyor.



Avrupa'da 149. maç

Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.


Trabzonspor, Avrupa'da geride bıraktığı 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi 203 gol yedi.


Görevimiz yaraları sarmak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kalbimiz deprem bölgesinde. Bu tür durumlarda konsantre olmak çok zor. Nerede olursak olalım, ne iş yapıyorsak yapalım hepimizin görevi o yaraları sarmaktır" dedi.


Bugünkü Basel maçı öncesi basın toplantısında konuşan Avcı, "İlk maçta tüm takımların, tüm taraftarların, milli maç gibi bize destek vermeleri bizim ve ülke adına son derece önemliydi. Umarım bu şekilde devam eder. Gecen hafta bir mac oynadık, ilk devresi bitti. Küçük de olsa avantajımız var. Oyunun başlangıcı son derece önemli Rakibi oyu sokmadan, konsantrasyonumuz kaybetmeden alacağımız sonuç hem ülke hem de bizim adımıza iyi olacak" diye konuştu. Marek Hamsik ile ilgili de konuşan Avcı, "insan çok sevdiği bir şeyden kolay vazgeçmez. 3 ay daha bizimle" açıklamasını yaptı.


Toplantıda konuşan Vitor Hugo ise "ilk maçtaki gibi maçı domine ederek iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.


Abdullah Avcı, Ali Kemal Yazıcı'ya Türkiye'ye turla dönmek istediklerini söyledi.






#Trabzonspor
#Basel
#Abdullah Avcı
#Konferans Ligi
16 dakika önce
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