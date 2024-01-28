Fırtına'da 3 aşamalı değişim

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında, 2024 yılında daha fazla kenetlenmeye, hayallerin peşinden kararlılıkla gitmeye, birleşmeye, pes etmemeye, imrenilen Trabzonspor ruhuna ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Sportif ve ekonomik anlamda yeniden yapılandıklarını anlatan Doğan, "Bu süreçte camiamızın her ferdi yol arkadaşımız olmalı. Yakın geçmişte yaşadığımız o benzersiz duyguları tekrar yaşayabilmek için el birliğiyle gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı.





"Altyapı katkı verecek"





Hem A takım hem de altyapıdaki değişim ve dönüşümü üç aşamalı olarak planladıklarını dile getiren başkan Doğan şöyle devam etti:





"Kısa, orta ve uzun vade hedefleri kapsamında A takımımızın bu sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda arzulanan başarıyı sağlaması, sezon sonu da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak şekilde kadronun kurgulanması ve o kadronun sezonlara yayılarak sürdürebilir ve dönüştürülebilir hale getirilmesi var. Altyapımızın da orta vadede oyuncu havuzuna katkı vererek, A takımımıza yetenekli ve gelecek vaadeden gençleri kazandırmasını hedefliyoruz."





"Rakiplere korku saan ekol"





Trabzonspor'u ait olduğu yere taşımak ve başarıyı da sürdürülebilir hale getirmenin peşinde olduklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:





"Hedeflerimiz çok net, bazı şeyleri geliştirmek, taraftarlara 90 dakika boyunca heyecan yaşatan, gurur veren, rakiplere korku salan bir futbol ekolü oluşturmak için çabalıyoruz."























