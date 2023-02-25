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Spor

Fırtına'da tek hedef kupa

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan, İsviçre temsilcisi Basel'e elenerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

Ali Kemal Yazıcı
Ali Kemal Yazıcı
09:39 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavili takımda moraller bozuldu.

Bordo-mavili takımda moraller bozuldu.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2022-23 sezonunda ise hedeflerinden bir bir uzaklaşıyor.


Şampiyonluk sonrası süreci yönetmekte güçlük yaşayan bordo-mavililer, Süper Lig'de lider Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak rakibiyle arasındaki puan farkını 16'ya çıkarttı. İki kez üst şampiyon olma hayalini bir başka bahara bırakan Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçındaİsviçre temsilcisi Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya da veda etti.


İki hedeften uzaklaşıldı

Süper Lig ve Avrupa hedeflerini tutturamayan Trabzonspor'un elinde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı.


Bordo-mavili takım ile geçen sezon lig şampiyonluğu elde eden Abdullah Avcı, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında ise Süper Lig Kupa'yı kazanmıştı.


Şubat ayı içerisinde iki hedeften uzaklaşan Avcı ve öğrencileri, bundan sonra Türkiye Kupası'nı Trabzon'a getirmek için çabalayacak.





#Trabzonspor
#UEFA
#Türkiye Kupası
#Süper Lig
2 gün önce
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Fırtına'da tek hedef kupa
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