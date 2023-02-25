Fırtına'da tek hedef kupa

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2022-23 sezonunda ise hedeflerinden bir bir uzaklaşıyor.





Şampiyonluk sonrası süreci yönetmekte güçlük yaşayan bordo-mavililer, Süper Lig'de lider Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak rakibiyle arasındaki puan farkını 16'ya çıkarttı. İki kez üst şampiyon olma hayalini bir başka bahara bırakan Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçındaİsviçre temsilcisi Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya da veda etti.





İki hedeften uzaklaşıldı

Süper Lig ve Avrupa hedeflerini tutturamayan Trabzonspor'un elinde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı.





Bordo-mavili takım ile geçen sezon lig şampiyonluğu elde eden Abdullah Avcı, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında ise Süper Lig Kupa'yı kazanmıştı.





Şubat ayı içerisinde iki hedeften uzaklaşan Avcı ve öğrencileri, bundan sonra Türkiye Kupası'nı Trabzon'a getirmek için çabalayacak.















