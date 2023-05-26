Marc Bartra, sezon başı Real Betis'ten transfer edilmişti.
Süper Lig'de 51 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor'un İspanyol stoperi Marc Bartra, savunmaya katkısı kadar golleriyle de öne çıktı.
Sezon başında transfer edilen İspanyol defans oyuncusu, bordo-mavili takımın sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendiği ve deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki Bartra, son Karagümrük maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını 4'e yükseltti.
Bartra, 3 gol atan Yusuf Yazıcı, 2'şer gol kaydeden Abdülkadir ve Hamsik ile 1 golde kalan Visca gibi oyunculardan daha çok katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, 5'er gol atan santrforları Umut Bozok ve Gomez gibi oyuncuların da 1 gol gerisinde yer aldı. Bartra, Trabzonspor'da en fazla gol atan 6. isim konumunda yer alıyor. Sol kanatta görev yapan Trezeguet 10 gol ile en golcü oyuncu oldu.
Trabzonspor'da santrforlar Umut Bozok ve Gomez toplam 10 gol atarken stoperler 6 gol kaydetti.