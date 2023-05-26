Sezon başında transfer edilen İspanyol defans oyuncusu, bordo-mavili takımın sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendiği ve deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki Bartra, son Karagümrük maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını 4'e yükseltti.

Bartra, 3 gol atan Yusuf Yazıcı, 2'şer gol kaydeden Abdülkadir ve Hamsik ile 1 golde kalan Visca gibi oyunculardan daha çok katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, 5'er gol atan santrforları Umut Bozok ve Gomez gibi oyuncuların da 1 gol gerisinde yer aldı. Bartra, Trabzonspor'da en fazla gol atan 6. isim konumunda yer alıyor. Sol kanatta görev yapan Trezeguet 10 gol ile en golcü oyuncu oldu.