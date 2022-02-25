Formula 1 açıkladı: Rusya Grand Prix'inin yapılması imkansız

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin yaptırımları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin Rusya'dan alınarak Fransa'ya verilmesinin ardından, bir yaptırım da motorsporlarından geldi.

Yapılması imkansız

Formula 1 yönetimi, 23 - 25 Eylül'deki Rusya Grand Prix'inin yapılmasının imkansız olduğunu duyurdu.. F1'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna’daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1; FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix’sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı."

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Ayrıca yabancı basında Formula 1'in Rusya yerine Türkiye'de yapılabileceği iddia edildi.

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