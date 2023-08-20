Fred: Yüzde yüzümü vermek için sahada olacağım

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan “Günün Röportajı” programına konuk oldu. Transfer sürecini ve Fenerbahçe’deki ilk günlerini anlatan başarılı oyuncu, hem bireysel özelliklerinden bahsetti hem de hedeflerine değindi.





Fred'in açıklamaları şöyle:





'Çok mutluyum'

“Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Manchester United gibi büyük bir camiadan Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldim. Benim için burada olmak, takıma katılmak çok büyük bir mutluluk. Umuyorum harika bir sezon geçiririz ve birlikte zaferler, kupalar elde ederiz"





'Büyük bir projeye gelmiş olduğumu gördüm'

"Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Her zaman büyük başarılar elde etmek isteyen bir kulüp ve bunun için savaşan bir camia. Aynı zamanda çok tutkulu taraftara sahip. Bu unsurlar benim açımdan önemliydi. Daha önce bu şehirde yaşayan, buradaki insanlarla da konuştum. Fenerbahçe ve şehirle ilgili bilgiler edindim. Mario Branco ile de bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede de ne kadar büyük bir projeyle gelinmiş olduğunu görmüş oldum. Sonrasında da kararımı verdim"





'Buradaki tutku, Brezilya'dakinden biraz fazla'

"Fenerbahçe taraftarının büyüklüğü ve coşkusu benim buraya gelme sebeplerimden bir tanesiydi. Taraftarların tutkusu tıpkı Brezilya’daki gibi ama öyle zannediyorum ki buradaki tutku biraz daha fazla. Ambiyans ve o gün yaşadıklarım harikaydı. Umarım kalabalık taraftarlar önünde onların coşkusuyla güzel maçlar oynayacağız"





'İlk maçımı burada oynamıştım'

"(2014)Brezilya milli takımından ilk kez davet almıştım. O maçı Türkiye’ye karşı burada oynamıştık. Oynadığım ilk maçtan sonra tekrar buraya gelmek ve bu harika taraftarlar önünde oynayacak olmak beni çok mutlu hissettiriyor. Hayatta bu tesadüflerin yaşanması çok güzel"





'Alex çok büyük bir oyuncu'

"Alex burada çok başarılı sezonlar geçirdi. Birçok Brezilyalı oyuncu burada oynadı ama Alex çok büyük bir oyuncu. Onun hikâyesini burada yaptıklarını herkes biliyor. Taraftarların onu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Burada çok büyük başarılara imza attı. Başka Brezilyalı oyuncularda burada oynadı ama onun yarattığı hikâye gerçekten çok ama çok büyüktü. Umarım ben de Brezilyalı bir oyuncu olarak takıma çok büyük şeyler katarım ve yardımcı olabilirim"





'Yüzde yüzümü vermek için sahada olacağım'

"Fiziksel anlamda iyi bir durumda olduğumu söyleyebilirim. Sezon öncesi Manchester United ile her gün antrenmanlara katıldım. Her ne kadar çok fazla maç oynamamış olsam da sadece Lyon’a karşı bir dostluk maçına çıkmıştım. O noktada çok fazla maç oynayamadım ama bu bir adaptasyon süreci. Elbette, alışmam gerekiyor. Özellikle iklim anlamında alışmam gereken noktaların olduğunu düşünüyorum. Soğuk bir yerden geldim ve burası birazcık daha sıcak bir yer. Bu anlamda adapte olacağımı düşünüyorum. Takıma ve arkadaşlarıma zaman içerisinde alışacağıma ve çok daha iyi noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Takımım için %100’ümü vermek için sahada olacağım"





'Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için geldim'

"Fenerbahçe çok büyük bir proje ile bana geldi. Zaten bunun yansımalarını da şuanda görüyorum. Elbette ki şampiyonluk isteyen kulüpler bu tip transferleri gerçekleştirirler. Daha öncede Fenerbahçe tarihinde birçok büyük oyuncular oynamıştı. Şimdi de aynı şekilde takımımız içinde büyük oyuncular mevcut. Ben de buraya Fenerbahçe’ye yardımcı olmak için geldim. Hepimizin tek gayesi bu. Umarım hedeflerimize sağlam bir şekilde ulaşırız. Burada tanımış olduğum ve karşı karşıya oynamış olduğum oyuncular da var. İsteğimiz beraber hedeflerimize ulaşabilmek. Umarım istediklerimizi bu sezon gerçekleştiririz"





'Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum'

"Öncelikle tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım, teknik ekip, çalışanlar… Herkes beni çok iyi şekilde karşıladı. Hiç şüpheleri olmasın ki bizler takımımıza yardımcı olacağız. Takım arkadaşlarımla beraber hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız"















