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Futbolu bırakmaya niyeti yok: 53 yaşında yeni sözleşme imzaladı

Futbol dünyasının en uzun kariyere sahip isimlerinden 53 yaşındaki futbolcu Miura, kulübü Yokohama ile sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Haber Merkezi AA
Miura, şubat ayının sonunda 54 yaşında girecek.

Miura, şubat ayının sonunda 54 yaşında girecek.

Japonya 1. Futbol Ligi (J League) ekibi Yokohama Kulübü'nden yapılan açıklamada, Japon forvet Miura'nın sözleşmesinin 27 Şubat'ta başlayacak 2021 sezonu için yenilendiği belirtildi.

"Bu sezon daha fazla maç oynayacağım"


Futbol dünyasının en uzun kariyere sahip isimlerinden Miura, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini kaydederek, "Bu sezon daha fazla maç oynayacağım ve takımın galibiyetlerine katkı sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon 6 maça çıktı

Kariyerinde ülkesi dışında Brezilya’nın Santos, İtalya’nın Genoa, Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb ve Avustralya’nın Sydney takımlarında da görev yapan "Kral Kazu" lakaplı futbolcu, geçen sezon Yokohama'da 6 maçta forma giydi.

Miura, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı’yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı.

  • Aktif futbolculuk kariyerinin 36. sezonuna hazırlanan Japon oyuncu, yeni sezonun başlamasından bir gün önce 26 Şubat'ta 54 yaşına girecek.

Süper Lig'in eski yıldızını görenler tanıyamadı: Aldığı kilolarla gündem oldu
Süper Lig'in eski yıldızını görenler tanıyamadı: Aldığı kilolarla gündem oldu

2016 yılında ara verdiği futbola 2018'de geri dönen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Drenthe, son görüntüsüyle şaşkınlığa neden oldu.Geçtiğimiz günlerde İspanya 4. Lig ekiplerinden Racing Murcia'ya imza atan tecrübeli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı ilk idmanda aldığı kilolarla dikkati çekti.Bir dönem Real Madrid ve ülkemizde Kayseri Erciyesspor forması giyen Royston Drenthe, kilolarıyla gündemde.📌Eski yıldız oyuncu İspanya&#39;da Racing Murcia FC forması giyiyor.pic.twitter.com/6hOuEJG2fW&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 9, 2021 "Üç kilo vermem gerekiyor"Göbekli görüntüsüyle tartışma çıkaran Drenthe, pandemi nedeniyle antrenman yapamadığını belirtirken, "Yaklaşık 3 kilo vermem gerekiyor. Pazartesi günü diyete başlayacağım" ifadelerini kullandı.CV'sinde Real Madrid bulunan Drenthe, bir dönem Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor'da forma giymişti. Futbolu bırakan Drenthe'den 'kariyer' itirafları

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