Süper Lig'in eski yıldızını görenler tanıyamadı: Aldığı kilolarla gündem oldu

2016 yılında ara verdiği futbola 2018'de geri dönen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Drenthe, son görüntüsüyle şaşkınlığa neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde İspanya 4. Lig ekiplerinden Racing Murcia'ya imza atan tecrübeli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı ilk idmanda aldığı kilolarla dikkati çekti.

Bir dönem Real Madrid ve ülkemizde Kayseri Erciyesspor forması giyen Royston Drenthe, kilolarıyla gündemde.



📌Eski yıldız oyuncu İspanya'da Racing Murcia FC forması giyiyor.pic.twitter.com/6hOuEJG2fW — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 9, 2021

"Üç kilo vermem gerekiyor"

Göbekli görüntüsüyle tartışma çıkaran Drenthe, pandemi nedeniyle antrenman yapamadığını belirtirken, "Yaklaşık 3 kilo vermem gerekiyor. Pazartesi günü diyete başlayacağım" ifadelerini kullandı.

CV'sinde Real Madrid bulunan Drenthe, bir dönem Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor'da forma giymişti.



