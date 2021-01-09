Süper Lig'in eski yıldızını görenler tanıyamadı: Aldığı kilolarla gündem oldu
Bir dönem Real Madrid ve ülkemizde Kayseri Erciyesspor formaları giyen Royston Drenthe, İspanya 4. Ligi ekiplerinden Racing Murcia'ya transfer oldu. 33 yaşındaki futbolcunun aldığı kilolar dikkati çekti.
Haber MerkeziYeni Şafak
2016 yılında ara verdiği futbola 2018'de geri dönen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Drenthe, son görüntüsüyle şaşkınlığa neden oldu.
Geçtiğimiz günlerde İspanya 4. Lig ekiplerinden Racing Murcia'ya imza atan tecrübeli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı ilk idmanda aldığı kilolarla dikkati çekti.
Bir dönem Real Madrid ve ülkemizde Kayseri Erciyesspor forması giyen Royston Drenthe, kilolarıyla gündemde.
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