SÜPER LİG

Süper Lig'in eski yıldızını görenler tanıyamadı: Aldığı kilolarla gündem oldu

Bir dönem Real Madrid ve ülkemizde Kayseri Erciyesspor formaları giyen Royston Drenthe, İspanya 4. Ligi ekiplerinden Racing Murcia'ya transfer oldu. 33 yaşındaki futbolcunun aldığı kilolar dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Drenthe'nin son hali

Drenthe'nin son hali

2016 yılında ara verdiği futbola 2018'de geri dönen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Drenthe, son görüntüsüyle şaşkınlığa neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde İspanya 4. Lig ekiplerinden Racing Murcia'ya imza atan tecrübeli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı ilk idmanda aldığı kilolarla dikkati çekti.

"Üç kilo vermem gerekiyor"

Göbekli görüntüsüyle tartışma çıkaran Drenthe, pandemi nedeniyle antrenman yapamadığını belirtirken, "Yaklaşık 3 kilo vermem gerekiyor. Pazartesi günü diyete başlayacağım" ifadelerini kullandı.

CV'sinde Real Madrid bulunan Drenthe, bir dönem Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor'da forma giymişti.

Real Madrid formasıyla 65 maça çıkan Drenthe, 4 gol atarken 5 de asist yaptı.
Real Madrid formasıyla 65 maça çıkan Drenthe, 4 gol atarken 5 de asist yaptı.


Futbolu bırakan Drenthe'den 'kariyer' itirafları
Futbolu bırakan Drenthe'den 'kariyer' itirafları

Bir dönem Kayseri Erciyesspor forması da giyen Hollandalı yıldız Royston Drenthe, 29 yaşında futbol kariyerini noktalamasıyla ilgili konuştu.Marca'ya verdiği röportajda, 'Futbolu genç yaşımda bıraktım çünkü mutlu değildim' diyen Hollandalı eski yıldızın sözlerinden öne çıkanlar şunlar:"200 yılda yaşanacak şeyleri 30 senede yaşadım"İnsanların çoğunun 200 yılda yaşayacağı şeyleri ben 30 senede yaşadım. Emekli olduğumda mutlu değildim. Depresyon, umutsuzluk, yorgunluk gibi birçok farklı duygu hissediyordum. Kariyerim beni tatmin etmiyordu bu nedenle durmaya karar verdim."Futbol dünyasında çok fazla sahtekar insan var"Menajerlerle problemler yaşadım. İsimlerini vermek istemiyorum ama futbol dünyasında çok fazla sahtekar insan var. Özellikle kariyerimin sonlarına doğru bunlar benden yararlanmak istedi ve beni kandırdılar. Bu yüzden para kazanmak istemedim. "Real'den ayrılınca kariyerim raydan çıktı"Futbolu çok seviyorum ama insanlar bu oyunu kötüleştiriyor. Ben yalnızca keyif almak için oynuyordum. Real Madrid zamanlarım inanılmazdı. Dünyanın en iyi kulübü. Bazı yıldız oyuncular orada oynamayı hayal ediyor ama fırsat bulamıyorlar. Cannavaro, Van Nistelrooy, Ramos, Guti, Sneijder ve Casillas gibi efsane isimlerle birlikte oynadım. Kariyerimin raydan çıkması Real Madrid'den ayrılmamla başladı."Antrenör olmak istemiyorum"Antrenör olup, genç oyunculara yardım etmek gibi bir fikrim yok. Tabii ki kariyerimde birçok pişmanlığım var ama şimdi bunun için endişelenmek hiçbir şeye yaramıyor.

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