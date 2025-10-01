UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi.





RAMS Park'ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 1-0 galibiyetle ayrıldı. Cimbom'a üç puanı getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen (P) kaydetti. Maçın oyuncusu da Victor Osimhen seçildi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 3'e yükseltti ve 19. sıraya konumlandı. 3 puanlı Liverpool ise yenilgiyle tanıştı.





Sarı-kırmızılılar üçüncü maçında 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.





GALATASARAY - LİVERPOOL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Jones, Gakpo, Ekitike, Frimpong, Gravenberch.







MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2' Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza alanında sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Alisson Becker topu kornere göndermeyi başardı.

🧤 Yunus Akgün derinlemesine nefis bir pas gönderdi ama Alisson son anda müdahale etti. pic.twitter.com/ynPZIHXAMD — TRT Spor (@trtspor) September 30, 2025

8' Cody Gakpo'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hugo Ekitike'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

16' GOOOLL! Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen, yaptığı vuruşla kaleci Alisson Becker'in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

GOOOLLLL! Temsilcimiz Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle Liverpool karşısında 1-0 önde! #UCL pic.twitter.com/fK1X844VeZ — TRT Spor (@trtspor) September 30, 2025

29' Victor Osimhen'in ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında Ibrahima Konate, İlkay Gündoğan'dan önce topu kornere gönderdi.

32' Ceza alanında topla buluşan Florian Wirtz'in yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARI

49' Jeremie Frimpong'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Hugo Ekitike'nin yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başardı.

🧤 Ekitike'nin yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan Çakır, yine geçit vermedi. #UCL pic.twitter.com/z2lIk8p8br — TRT Spor (@trtspor) September 30, 2025

54' Ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Victor Osimhen'in hızla ilerleyerek ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta Alisson Becker topa hakim olmayı başardı.

63' Florian Wirtz'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Alexander Isak'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

71' Florian Wirtz'in sol kanattan alanına gönderdiği ortasına yükselen Conor Bradley'nin kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

89' Liverpool’da İbrahima Konate, ceza sahası içinde yaşanan karambolde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Clement Turpin önce penaltıyı verdi, ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Clement Turpin, penaltıyı iptal etti.





GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ SONUCU





GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Liverpool maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

51 BİN 160 TARAFTAR İZLEDİ

RAMS Park’ta oynanan müsabakayı toplam 51 bin 160 taraftar izledi. Galatasaray taraftarları maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımının yanında olurken, Liverpool taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.





DIEGO JOTA VE AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı takım, İspanya’nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Diogo Jota ve bir dönem Galatasaray forması giyen Ahmet Çalık'ı unutmadı. Maç öncesi yapılan anonsta, “Kalbimizdesin Diogo, asla unutulmayacaksın” ifadeleri kullanılırken RAMS Park’ta yer alan bütün taraftarlar alkış tuttu. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar kale arkasına yer alan bölümde “Rest In Peace Ahmet & Jota” pankartı açtı.

SAHASINDA YENİLMEZLİK SERİSİ 28'E ÇIKTI

RAMS Park’taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a kaybeden Cimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.

Aslan bu süreçte Süper Lig’de 20, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

OSİMHEN GOLLE DÖNDÜ

Müsabakanın 16. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçirdi.

Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3’e çıkardı. Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

LİVERPOOL'U 2. KEZ MAĞLUP ETTİ

Bu maçla birlikte iki takım resmi maçlarda 5. kez rakip oldu. Aslan, bu sonuçla İngiliz takımına karşı 2. galibiyetini elde etti. Diğer müsabakaların 2’si berabere sona ererken, 1 karşılaşmayı da Liverpool kazanmıştı.





AVRUPA'DA 7 MAÇ SONRA GALİP

Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarında 7 maç sonra sahadan galip ayrıldı. Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ekibi Tottenham’ı 3-2’lik skorla yenerken, ardından oynadığı müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı.







