RAMS Park'ta gündem olan görüntü: Liverpool'un yıldızı zor anlar yaşadı | VİDEO

RAMS Park'ta gündem olan görüntü: Liverpool'un yıldızı zor anlar yaşadı | VİDEO

22:4730/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Liverpool'u ağırladı. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Liverpool'un yıldızı yoğun ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta kapalı gişe oynanan mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde kapattı.

Sarı-kırmızılıların golünü 25. dakikada Victor Osimhen (P) kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Yedek kulübesine doğru hareketlenen Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah yoğun ıslıktan rahatsız oldu ve kulaklarını tıkadı.

İşte o anlar:

