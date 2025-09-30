Yeni Şafak
Liverpool maçı öncesi yıldız oyuncudan flaş tavır: Isınmaya çıkmadı!

Liverpool maçı öncesi yıldız oyuncudan flaş tavır: Isınmaya çıkmadı!

21:49 30/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Yeni Şafak
<p>Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde sarı kırmızılıların 11'inde yer alan futbolcular yedeklerle birlikte ısınmaya çıktı. </p>
Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde sarı kırmızılıların 11'inde yer alan futbolcular yedeklerle birlikte ısınmaya çıktı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında İngiliz devi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılılarda kritik maç öncesinde şoke eden bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın takım kaptanı Mauro Icardi bu ısınma esnasında takım arkadaşlarıyla birlikte yer almadı.

Bir önceki Frankfurt maçında da ilk 11'de olmadığı için ısınmaya çıkmayan Arjantinli yıldız aynı tavrını Liverpool karşılaşmasında da sürdürdü.

Victor Osimhen'in sakatlığının geçmesinin ardından Nijeryalı yıldız Liverpool maçıyla 11'e dönmüştü. Mauro Icardi ise Alanya galibiyetinin ardından Liverpool maçında yeniden yedek kulübesine oturmuş oldu.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'nin bu tavrına sosyal medyada eleştiriler getiriyor.

Mauro Icardi, Frankfurt maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ancak beklenen performansı sergileyememişti.

Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansın aksine Süper Lig'de daha verimli bir oyun sergiliyor. Arjantinli forvet ligde çıktığı 5 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

