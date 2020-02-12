Galatasaray-Alanyaspor: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Galatasaray, ilk maçta 2-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-1 yenmesine karşın kupadan elendi.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Emre Akbaba, 55. ve 85. dakikalarda da Adem Büyük kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un maçtaki tek golünü ise 31. dakikada Yacine Bammou kaydetti.

Galatasaray'da Mariano 90+5'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmadan dakikalar;

GOL!

9. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Emre Akbaba, iki Alanyasporlu savunmacının arasından yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

11. dakikada Donk’un pasını alan ve rakibinden şık çalımla sıyrılan Emre Akbaba’nın ceza yayı çizgisinin hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Baiano’nun kestiği ortaya iyi yükselen Fernandes’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

27. dakikada Baiano’nun ceza alanına şişirdiği topu Marcao uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas’ın sert şutunda Muslera gole izin vermedi.

28. dakikada Mariao’nun pasını alan Linnes’in, ceza alnı içine girip sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az farkla direğin dibinden auta çıktı.

GOL!

31. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes’in savunma arkasına gönderdiği topu Ceyhun Gülselam, bindirme yapan Bammou’ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinden bekletmeden vuruşunu yapan Bammou, takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1

37'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Lemina ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ın ceza sahasına doğru çevirdiği topta Onyekuru vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topta Emre Akbaba'nın yaptığı kafa vuruşu da kaleci Marafona'da kaldı.

54'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı kornerde Bammou ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

55'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

77'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın pasıyla hareketlenen Seri, ceza sahası dışından sert vurdu. Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81'inci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Onyekuru ortasını yaptı. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Feghouli'nin yaptığı vuruşta kaleci Marafone topu çeldi ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.

GOL!

85'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Belhanda'nın açtığı ortada arka direkte topla boş durumda buluşan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Fernandes ortayı yaptı. Efecan Karaca ceza sahası içerisinde topu Bakasetas'ın önüne indirdi. Yunan oyuncunun yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kurtardı ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Mariano, N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.