Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak olan dev mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
9 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip rakibini mağlup etmesi halinde ilk 24'ü garantileyerek, ilk 8 umutlarını son maça taşıyacak.
Galatasaray'da tek eksik bulunuyor. Sakatlığının ardından hazır hale gelemeyen Wilfried Singo takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.