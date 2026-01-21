Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Atletico Madrid | Canlı izle - Canlı sonuç

Galatasaray - Atletico Madrid | Canlı izle - Canlı sonuç

19:3421/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray kazanarak üst tura çıkmayı hedefliyor.
Galatasaray kazanarak üst tura çıkmayı hedefliyor.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak olan dev mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

9 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip rakibini mağlup etmesi halinde ilk 24'ü garantileyerek, ilk 8 umutlarını son maça taşıyacak.

Galatasaray'da tek eksik bulunuyor. Sakatlığının ardından hazır hale gelemeyen Wilfried Singo takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE
Galatasaray - Atletico Madrid maçını canlı izlemek için

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD CANLI SKOR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
#Galatasaray
#Atletico Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 21 Ocak: Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 Tabii şifresiz canlı yayını izle