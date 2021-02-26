Galatasaray, Aytaç Kara ile ön protokol imzaladı

Aytaç Kara bu sezon 21 maçta, 3 gol ve 2 asistle oynadı.

Süper Lig’in zirvesinde bulunan Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlarını da yapmaya başladı. Ocak ayında takıma yaptığı takviyelerle ivme yakalayan sarı-kırmızılılar, bu hızını yaz transfer döneminde de kesmek istemiyor. 2018’de UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Galatasaray, yaz transfer döneminde Finansal Fair Play anlaşmasına uymak zorunda. Mbaye Diagne’den gelecek parayı Henry Onyekuru’ya kullanacak sarı-kırmızılılar, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Bu durum da sarı-kırmızılı yönetimi yeni arayışlara itiyor.

Galatasaray yönetiminin bir başka planı ise, önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak inecek yabancı oyuncu sayısına hazırlıksız yakalanmamak. Yeni sezondaki bu kısıtlamayı dikkate alan yönetim, Süper Lig’de sezon sonunda serbest kalacak yerlilere yöneldi.

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Orta saha Aytaç'ın

Süper Lig’de Galatasaray’ın dikkatini çeken bir çok yerli oyuncu bulunuyor. Alanyaspor’dan Salih Uçan ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk gündeme gelirken, 2021-22 sezonunun ilk transferi ise belli oldu; Aytaç Kara.

İmzalar atıldı

Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç’ın Galatasaray’la her konuda anlaştığı ve tarafların ön protokol imzaladığı öğrenildi. Beşiktaş ve Trabzonspor’un da ilgilendiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig’den gelen birçok teklifi Galatasaray’a söz verdiği için reddetti. Bu sezon ligde 21 maçta 2 gol, 3 asiste imza atan Aytaç Kara, sezon sonunda serbest kalacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Aytaç transferi için Kasımpaşa’ya bonservis bedeli ödemeyecek ve Finasal Fair Play’e de takılmayacak.

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