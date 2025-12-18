Galatasaray - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Sarı-kırmızılılarda tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır forma giyemeyecek. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Başakşehir'e karşı görev alamayacak.