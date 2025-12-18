Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

18:5118/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray kupaya galibiyetle başlamak istiyor.
Galatasaray kupaya galibiyetle başlamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.


RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.


GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılılarda tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır forma giyemeyecek. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Başakşehir'e karşı görev alamayacak.


GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Galatasaray:
Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gökdeniz, Sara, Sane, İlkay, Ahmed Kutucu, Icardi.
Başakşehir:
Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ebosele, Berat Özdemir, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İLK HAFTA SONUÇLARI

#Galatasaray
#Başakşehir
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları