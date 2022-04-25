Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün teknik direktör adayı belli oldu

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması halinde takımın başına kimin geçeceği konusu netlik kazanıyor.

Öztürk'ün sarı kırmızılıların eski futbolcusu Okan Buruk ile görüştüğü ve prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve İstanbul ekibiyle şampiyonluk yaşayan Buruk, iki sezondur takım çalıştırmıyordu.

Metin Öztürk, yeni teknik direktör konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "yerli teknik adamdan yanayız" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde Süper Lig'de 47 puanla 11. sırada bulunuyor.



