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Spor Galatasaray başkan adayı Metin Öztürkün teknik direktör adayı belli oldu
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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün teknik direktör adayı belli oldu

Galatasaray'da seçimlerde adaylığını açıklayan Metin Öztürk, başkanlık koltuğuna oturması halinde takımın başına kimi getireceğine karar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürkün teknik direktör adayı belli oldu
Metin Öztürk - Galatasaray Başkan Adayı

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması halinde takımın başına kimin geçeceği konusu netlik kazanıyor.

Öztürk'ün sarı kırmızılıların eski futbolcusu Okan Buruk ile görüştüğü ve prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve İstanbul ekibiyle şampiyonluk yaşayan Buruk, iki sezondur takım çalıştırmıyordu.

Metin Öztürk, yeni teknik direktör konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "yerli teknik adamdan yanayız" ifadelerini kullanmıştı.

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