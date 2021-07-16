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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer itirafı: 'Bonservisiyle almak istiyoruz'

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da başkan Burak Elmas, PSG forması giyen Layvin Kurzawa'yı bonservisiyle birlikte kadrolarına katmak istediklerini açıkladı. Elmas ayrıca, yapılacak diğer transferlerle ilgili de ipucu verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Burak Elmastan Layvin Kurzawa ve Gedson Fernandes itirafı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Fatih Terim önderliğinde devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bir yandan hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

"Kurzawa ile görüşüyoruz"

Habertürk'e konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yapılacak transferler hakkında bilgi verdi. PSG forması giyen Layvin Kurzawa'yı kadrolarına katmak istediklerini belirten Elmas, "Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

  • "Fernandes aramıza katılacak"
  • Gedson Fernandes hakkında da konuşan Burak Elmas, ''Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor'' dedi.

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