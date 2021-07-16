Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer itirafı: 'Bonservisiyle almak istiyoruz'

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Fatih Terim önderliğinde devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bir yandan hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
"Kurzawa ile görüşüyoruz"
Habertürk'e konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yapılacak transferler hakkında bilgi verdi. PSG forması giyen Layvin Kurzawa'yı kadrolarına katmak istediklerini belirten Elmas, "Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.
- "Fernandes aramıza katılacak"
- Gedson Fernandes hakkında da konuşan Burak Elmas, ''Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor'' dedi.
Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu'yu kadrosuna katmak istiyor. Çek ekibinin başkanı yaptığı açıklamada, transfer için Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüştüklerini söyledi.https://t.co/HPFMlfrKg4
Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu'yu kadrosuna katmak istiyor. Çek ekibinin başkanı yaptığı açıklamada, transfer için Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüştüklerini söyledi.https://t.co/HPFMlfrKg4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 13, 2021