Dursun Özbek: Türkçe konuşamayan ama Türk statüsünde oynayan futbolcular var Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında gündeme ilişkin konuştu. Yusuf Demir’in yabancı statüsünde oynaması hakkında Özbek, “Türkçe konuşamayan ama Türk statüsünde oynayan futbolcular var” ifadelerini kullandı. Özbek, “Mayıslar Galatasaray’ındır” diyerek de takıma olan inancını vurguladı.

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