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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Acun Ilıcalı'ya yanıt: 'Biz sözümüzde duruyoruz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Acun Ilıcalı'ya yanıt: 'Biz sözümüzde duruyoruz'

Haber Merkezi
13:288/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdi. Özbek, "Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Özbek, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara da yanıt verdi. Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:


"Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık.


Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz.


Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız."




#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Acun Ilıcalı

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