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Derbide hava paçalı bulutlu

Derbide hava paçalı bulutlu

14:4227/10/2024, Pazar
IHA
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Rams Park Stadyumu
Rams Park Stadyumu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 13 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 13 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 81 olması bekleniyor.







#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş

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