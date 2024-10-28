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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR'ı açıklandı

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR'ı açıklandı

12:2128/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Derbinin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.
Derbinin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR'ı açıklandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre derbi maçının VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.


Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.




#Galatasaray
#Beşiktaş
#VAR

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