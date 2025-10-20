Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını sürdürdü

16:2520/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.


Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.



#Galatasaray
#Bodo/Glimt
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman?