Galatasaray duyurdu: Yunus Akgün ameliyat edildi

Galatasaray duyurdu: Yunus Akgün ameliyat edildi

G: 8/11/2025, Cumartesi
Galatasaray X sosyal medya hesabı üzerinden, Yunus Akgün'ün başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.




#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Süper Lig
