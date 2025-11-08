Dünya devinden Galatasaray'a rekor transfer hamlesi: Osimhen için tarihi teklif kapıda!

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Ajax’a karşı yaptığı hat-trick ile Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. İspanyol basını, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG), Nijeryalı forvetin transferi için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığını iddia etti.
Şampiyonlar Ligi’nde son olarak oynanan Ajax maçında hat-trick yapan Osimhen Avrupa’nın önde gelen takımlarının iştahını kabarttı.
İspanyol basınında yer alan habere göre Fransız devi PSG, Nijeryalı golcünün transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacak.
Haberde PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin, PSG'nin sportif direktörlerinden, Galatasaray'ın forveti Osimhen'i transfer etmelerini istedi.
Haberde, Osimhen'in kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı ve PSG'ye liderlik edecek bir aday olduğu kaydedildi.
Fichaes'in haberinde transferin gerçekleşmesi durumunda Osimhen'in yıldızının parladığı lige yeniden döneceği ve PSG'nin dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahip olacağının altı çizildi.