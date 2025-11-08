Dünya devinden Galatasaray'a rekor transfer hamlesi: Osimhen için tarihi teklif kapıda!

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Ajax’a karşı yaptığı hat-trick ile Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. İspanyol basını, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG), Nijeryalı forvetin transferi için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığını iddia etti.

1 /5 Şampiyonlar Ligi’nde son olarak oynanan Ajax maçında hat-trick yapan Osimhen Avrupa’nın önde gelen takımlarının iştahını kabarttı.





2 /5 İspanyol basınında yer alan habere göre Fransız devi PSG, Nijeryalı golcünün transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacak.





3 /5 Haberde PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin, PSG'nin sportif direktörlerinden, Galatasaray'ın forveti Osimhen'i transfer etmelerini istedi.





4 /5 Haberde, Osimhen'in kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı ve PSG'ye liderlik edecek bir aday olduğu kaydedildi.



