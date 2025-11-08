Yeni Şafak
Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesi iki eksik

09:418/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
AA
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan iki isim bu mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi. Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

Galatasaray'da eksikler


Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.


Kasık fıtığı yaşayan Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, takımdaki yerlerini alamayacak.

Torreira sarı kart ceza sınırında


Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha, sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Ajax maçından moralli döndü


Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Söz konusu galibiyetle Devler Ligi'nde 9 puana ulaşan Galatasaray, haftayı 9. sırada tamamladı.

