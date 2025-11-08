Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi. Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.