​Galatasaray-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig’in 3. haftasında 111 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray (GS) ve Fenerbahçe (FB), 392. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 124 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 121 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 536 golüne, Aslan 488 golle karşılık verdi.

Galatasaray hem hücum hem de savunmada etkili

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Muhtemel 11'ler Süper Lig’in 3. haftasında 111 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray (GS) ve Fenerbahçe (FB), 392. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 124 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 121 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 536 golüne, Aslan 488 golle karşılık verdi.Ligde 127. randevuGalatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 126 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 34 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 42 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol atma başarısı gösterdi.Son 10 maçta 6 beraberlik çıktıİki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6’sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 4’ü eşitlikle tamamlanırken, 1 kez de Galatasaray kazandı.Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyorSezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak.Fenerbahçe 1 galibiyet, 1 beraberlikSezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor.Fenerbahçe'nin yeni '10 numara'sı belli olduEmre Akbaba forma giyemeyecekGalatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak. Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak. Medipol Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.Galatasaray hem hücum hem de savunmada etkiliGalatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.Galatasaray Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecekFenerbahçe deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyorFenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.Samatta, Erol Bulut'un kararına bağlıFenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.Fenerbahçe tam kadroFenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in durumuna son antrenmanın ardından karar verilecek.Galatasaray'a kötü haber: Saracchi derbide yokGalatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.Galatasaray'ın muhtemel 11'iGalatasaray'ın (GS), Fenerbahçe (FB) karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel FalcaoFenerbahçe'nin muhtemel 11'iFenerbahçe'nin (FB), Galatasaray (GS) karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia).Galeri: Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL

Fenerbahçe deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao.

Fenerbahçe:

Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.



