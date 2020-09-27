​Galatasaray-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Galatasaray-Fenerbahçe canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 3. haftasında 111 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray (GS) ve Fenerbahçe (FB), 392. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 124 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 121 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 536 golüne, Aslan 488 golle karşılık verdi.
Galatasaray hem hücum hem de savunmada etkili
Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.
Fenerbahçe deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor
Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.
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