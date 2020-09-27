Beşiktaş savunması dağıldı, Konyaspor farka gitti

Beşiktaş ile Konyaspor ile Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmadan dakikalar

18. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

41. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı içinden şutunda kaleci Sehic, çizgi üzerinden topu çeldi.

54. dakikada Ljajic'in ceza alanı dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.

63. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Kravets, sol taraftan ceza alanına girdi. Kravets'in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

78. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Vida'nın kısa düşen geri pasında topu önünde bulan Kravets'in pasında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

83. dakikada Vida'nın ceza sahası içinde Miya'ya müdahalesinde hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kravets, topu filelere yolladı: 4-0

90 2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.







