Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray GAİN doludizgin

Galatasaray GAİN doludizgin

16:4812/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Sarı-kırmızılı futbolcuların gol sevinici
Sarı-kırmızılı futbolcuların gol sevinici

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4. hafta erteleme maçında evinde ağırladığı Yüksekova SK’yı 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4. hafta erteleme maçında Galatasaray GAİN, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yüksekova SK’yı konuk etti.


Mücadelenin 4. dakikasında Melike Pekel’in kaydettiği golle öne geçen Galatasaray GAİN, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, 57. dakikada Valentina Giacinti’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray GAİN, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.


Bu sonucun ardından Galatasaray GAİN, ligde namağlup unvanını korudu ve puanını 24 yaptı. Yüksekova SK ise 2. mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.





#Galatasaray GAİN
#Yüksekova
#Kadın Futbol Süper Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisi duyurusu yapıldı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?