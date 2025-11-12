Galatasaray GAİN doludizgin

Mücadelenin 4. dakikasında Melike Pekel’in kaydettiği golle öne geçen Galatasaray GAİN, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, 57. dakikada Valentina Giacinti’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray GAİN, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray GAİN, ligde namağlup unvanını korudu ve puanını 24 yaptı. Yüksekova SK ise 2. mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.