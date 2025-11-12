Galatasaray GAİN doludizgin

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4. hafta erteleme maçında evinde ağırladığı Yüksekova SK’yı 2-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4. hafta erteleme maçında Galatasaray GAİN, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yüksekova SK’yı konuk etti.
Mücadelenin 4. dakikasında Melike Pekel’in kaydettiği golle öne geçen Galatasaray GAİN, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, 57. dakikada Valentina Giacinti’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray GAİN, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray GAİN, ligde namağlup unvanını korudu ve puanını 24 yaptı. Yüksekova SK ise 2. mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.