Galatasaray Divan Kurulu'nda dikkat çeken diyalog: İyi para verirlerse satalım

Bolayır, Dursun Özbek'in bu uyarısına, "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım. Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi. Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?" karşılığını verdi.