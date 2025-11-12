Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Divan Kurulu'nda dikkat çeken diyalog: İyi para verirlerse satalım

Galatasaray Divan Kurulu'nda dikkat çeken diyalog: İyi para verirlerse satalım

15:0212/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, divan kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz'la ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı. Başkan Dursun Özbek, araya girerek üyeyi böyle konuşmaması konusunda uyardı.

 Galatasaray Kulübü'nde divan kurulu kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Divan kurulu toplantısına, başkan Dursun Özbek ile üye Turcan Bolayır arasında geçen Barış Alper Yılmaz diyaloğu damga vurdu.

Bolayır konuşmasında, "Barış Alper Yılmaz sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'güle güle' diyelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek, Turcan Bolayır'ın bu açıklaması üzerine söze girerek, "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar" dedi.

Bolayır, Dursun Özbek'in bu uyarısına, "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım. Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi. Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?" karşılığını verdi.

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Barış Alper Yılmaz
#Turcan Bolayır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda teşviki düzenlemesine göre hangi arabalar alınır? İşte yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan 12 omobil modeli