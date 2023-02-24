Galatasaray Haji Wright için devrede: Menajeri İstanbul'a geliyor

Kırmızı beyazlılardan ayrılma talebini yineleyen oyuncunun menajerinin İstanbul’da Antalyasporlu yetkililerle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Wright ve menajerinin Antalyaspor’un istediği bonservis bedelinde indirim talep ettiği ve transferi için kolaylık talep edeceği aktarıldı.

Galatasaray’ın Seferovic’in ayrılığı sonrasında Wright için yeniden devreye girmesinin bir sebebi de yeni sezon planlaması. Gomis’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Icardi’nin ise kiralık kontratı sona erecek. Sarı kırmızılı yetkililer, Wright’ı alarak sezon sonunda ellerinde hazır bir forvet bulunmasını istiyor. Wright’ın ilerleyen dönemde potansiyel satışı da Galatasaray’ı cezbeden bir başka detay.