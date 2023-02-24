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Spor

Galatasaray Haji Wright için devrede: Menajeri İstanbul'a geliyor

Devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray, Antalyaspor'dan ayrılma talebinde bulunan Haji Wright için yeniden devrede.

22:54 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Haji Wright

Haji Wright

Galatasaray devre arası transfer döneminin son günlerinde Antalyaspor’dan Haji Wright için nabzı yoklamaya devam ediyor.

Kırmızı beyazlılardan ayrılma talebini yineleyen oyuncunun menajerinin İstanbul’da Antalyasporlu yetkililerle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Wright ve menajerinin Antalyaspor’un istediği bonservis bedelinde indirim talep ettiği ve transferi için kolaylık talep edeceği aktarıldı.

Devre arası transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmeyen Antalyaspor’un oyuncu cephesinden gelen baskı sonrasında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

Galatasaray uzun vadeli düşünüyor

Galatasaray’ın Seferovic’in ayrılığı sonrasında Wright için yeniden devreye girmesinin bir sebebi de yeni sezon planlaması. Gomis’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Icardi’nin ise kiralık kontratı sona erecek. Sarı kırmızılı yetkililer, Wright’ı alarak sezon sonunda ellerinde hazır bir forvet bulunmasını istiyor. Wright’ın ilerleyen dönemde potansiyel satışı da Galatasaray’ı cezbeden bir başka detay.



#Galatasaray
#Antalyaspor
#Haji Wright
#transfer
1 saat önce
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Galatasaray Haji Wright için devrede: Menajeri İstanbul'a geliyor
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