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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan Mustafa Cengiz'e 3 ünite kan verildi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray Kulübü, başkan Musatafa Cengiz'in sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.

  • Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
  • Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

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