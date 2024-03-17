Galatasaray maçı sonrası Sami Uğurlu'dan sert tepki

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu.





Yenilginin ardından teknik direktör Sami Uğurlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Sami Uğurlu'nun açıklamaları:

'Çok hakim değiliz sanırım kurallara'

"Penaltı, neden kırmızı kart diyorum. Dördüncü hakem 'Ceza sahası dışında o yüzden kırmızı kart' diyor. Çok hakim değiliz sanırım kurallara"





'Çok tahrik etmemek gerekiyor'

"Biz oynadığımız futboldan keyif alıyoruz. Bunun yanında galip gelmek isteriz ama bugün kısmet olmadı. Bunun için çalışacağız. Burada tabii ki galip gelebilirsiniz, biraz sevincin dozunu ayarlamak gerekiyor. Rakibi çok tahrik etmemek gerekiyor"

'O zaman seyirci izlemiyor maçları'

"Maç gerçekten keyifli ancak Kasımpaşa'nın yüksek temposu hakemlere de yüksek geliyor. Ben onu anlıyorum. Bu yüzden oyunu çok fazla durdurma ihtiyacı hissediyorlar. Biz düşmeyin, ayakta kalın diyoruz oyunculara. Futbolda burayı ödüllendirmek gerekiyor. Burada hakemlerin kafası karışıyor çok yüksek tempoda olduğu için. Bunun olmaması gerekiyor. O zaman seyirci izlemiyor maçları. Bu kadar istekli iki takım varken, biraz daha ona ayak uydurmak gerekiyor"





'Bu şekilde itham ederseniz'

"Ben her zaman tüm rakipleri tebrik etmeye çalışıyorum. Bunu Okan Buruk için söylemiyorum. Ama büyük maçlarda rakibi çok zorlayınca, farklı şeyler için oynadığımızı düşünüyorlar herhalde! Biz o karakterde ne hocalarız ne insanlarız! Bu şekilde itham ederseniz, devre arasında ve maç sonunda, "Fenerbahçe için oynuyorsunuz" falan bunlar çok doğru değil. Bilmiyorum neden yaptılar ama bu bizi rahatsız etti"















