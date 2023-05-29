Galatasaray projeyle ikna edecek

Galatasaray, şampiyonluk için son viraja geldi. Sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü'nü yenmesi halinde bir hafta erken şampiyonluğunu ilan edecek.





Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Şampiyonluğa göre planlarını yapan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ve başarılı olmak için sıkı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Birçok yıldız isme şimdiden talip olan Galatasaray, oyuncuları ortaya koyduğu projeyle ikna etmeye çalışacak.





Avrupa ile devam





Başkan Dursun Özbek, göreve geldiğinde Süper Lig'i 13. sırada bitiren takımı devraldı. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Özbek ve yönetimi; Icardi, Torreira ve Mertens gibi yıldızlarla süslü bir kadro kurdu. Bu oyuncuları şampiyonluk projesiyle ikna eden yönetim, şimdi gözünü Avrupa projesine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da başarılı olabilecek bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor.





Birçok yıldıza talip





Galatasaray, birçok dünya yıldızına şimdiden talip oldu. Juventus ile kontratı sona eren Angel Di Maria'yı gündemine alan sarı-kırmızılı takım, Arjantinli oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Galatasaray ayrıca Roberto Firmino, Raphael Guerreiro ve Moussa Dembele gibi yıldız isimlerle de ilgileniyor.















