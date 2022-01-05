Galatasaray sağdaki sorunu çözemiyor

Galatasaray’da sağ bek pozisyonunda yer alan Omar Elabdellaoui, DeAndre Yedlin ve Sacha Boey, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı bir türlü gösteremezken, 3 oyuncunun durumu gelecek günlerde netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı takım, bu belirsizlikten dolayı sağ bek arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yılbaşında evinde havai fişek patlaması sonrasında gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, atletik performans ekibiyle çalışmalara başlamıştı. 30 yaşındaki Norveçli sağ bekin devre arasında sağlık testlerinden geçmesi halinde lisansı çıkartılacak. Omar’ın daha sonra ise kondisyon ve maç eksiğini kapatmak için Süper Lig’den bir kulübe kiralanacağı da konuşulanlar arasında.

Yedlin gözden çıkarıldı

Omar Elabdellaoui’nin sakatlığı sonrasında sarı-kırmızılı ekip bu bölgeye DeAndre Yedlin’i transfer etmişti. 2021 Şubat ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’tan bedelsiz olarak takıma katılan 28 yaşındaki sağ bek, beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı forma ile toplamda 43 maçta görev alan ABD’li futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla bekleneni veremedi. Düşük performansının yanı sıra sakatlık sorunu da yaşayan Yedlin, gözden çıkarılmış durumda. ABD’li sağ bekin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

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Boey'in durumu belirsiz

Galatasaray’da Omar Elabdellaoui ve DeAndre Yedlin’in beklentileri karşılayamaması sonrasında yaz transfer döneminde Sacha Boey transfer edildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’den kadroya dahil edilen 20 yaşındaki sağ bek, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon sadece 7 maçta görev alabildi. Genç sağ bek, bu maçlarda takımına 1 gol katkısında bulundu. 8 Eylül’de 2021’de uyluk sakatlığı yaşayan Boey, 19 gün takımdan ayrı kalmıştı. 30 Eylül’de bir kez daha aynı sakatlığı yaşayan genç futbolcu, 92 gündür forma yüzü görmüyor.

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