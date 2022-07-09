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Galatasaray Sergio Oliveira'ya kavuştu

Galatasaray’ın son hamlesi Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira oldu. Sarı-kırmızıların bir süredir peşinde olduğu ve sonunda el sıkıştığı Portekizli oyuncu dün İstanbul’a geldi. 30 yaşındaki isim, sağlık kontrolleri sonrası 4 yıllık imza atacak

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaray Sergio Oliveiraya kavuştu: Sözleşme detayları belli oldu
Transfermarkt verilerine göre Sergio Oliveira'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında orta saha öne çıkan Galatasaray, bu mevki için ilk hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı, Portekiz ekibi Porto’nun yıldız ismi Sergio Oliveira dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, özel uçakla gelirken Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaparak kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sözleşme detayları belli oldu

Portekizli oyuncunun yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Oyuncunun, yıllık 2 milyon 750 bin euro garanti para ve çeşitli bonuslardan oluşan bir ücret alacağı öğrenildi. Galatasaray, 30 yaşındaki orta saha için Porto’ya ise 3 milyon euro bonservis ödeyecek.

  • 8 numarada oynuyor
  • 8 numarada görev yapan Oliveira, geçen sezonu kiralık geçirdiği Roma’da 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Portekiz Milli Takımı’nda da 13 maçta görev yaptı.

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