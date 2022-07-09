Galatasaray Sergio Oliveira'yı açıkladı

Galatasaray, Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisi için Porto'ya 3 milyon Euro ödeyeceğini bildirdi. Yapılan bildirimde ayrıca, tecrübeli orta saha oyuncusuna her sezon için 2.7 milyon Euro maaş ödeneceği yer aldı.

Açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi: