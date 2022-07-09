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Galatasaray Sergio Oliveira'yı açıkladı

Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Sergio Oliveirayı açıkladı
Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı formayı giydi

Galatasaray, Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisi için Porto'ya 3 milyon Euro ödeyeceğini bildirdi. Yapılan bildirimde ayrıca, tecrübeli orta saha oyuncusuna her sezon için 2.7 milyon Euro maaş ödeneceği yer aldı.

Açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:

  • "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."
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