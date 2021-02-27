Galatasaray son 8 maçta 18 gol attı

Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’a deplasmanda kaybeden Galatasaray yenilmezlik serisini BB Erzurumspor karşılaşmasında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı bu mücadele ile birlikte ligdeki galibiyet serisini 8’e çıkardı.

Cimbom bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor’u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Galatasaray evinde 10 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde son olarak Alanyaspor’a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesinde oynadığı 9 mücadelede rakiplerine yenilmemişti. Aslan, bu istatistiğini BB Erzurumspor müsabakasında da sürdürdü. Cimbom bu karşılaşma ile birlikte oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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Mustafa Muhammed, gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, 6. resmi maçında 6. golünü attı. Mısırlı santrfor, sarı-kırmızılı formayla 5 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıktı. Türkiye Kupası'nda 1 kez fileleri havalandıran Muhammed, ligde de 5 karşılaşmanın 4'ünde 5 kez gol buldu. Mustafa Muhammed'in gollerinin ardından stat hoparlöründen Mira Moufarrej'in seslendirdiği "Ya Mustafa" şarkısı çalındı.

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