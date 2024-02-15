Son dönemde Süper Lig'de üst üste galibiyetler alan kadrodan memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Prag ekibi karşısında ilk 11'e dokunmayı düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı bir tek sol açıkta kime görev vereceği konusunda kararsızlık yaşıyor. Wİlfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu arasında sıkı bir forma rekabeti yaşanıyor. Zaha'nın formaya bir adım daha yakın olduğu ve Okan Buruk'un son kararı maç günü vereceği öğrenildi.