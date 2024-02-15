Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Sparta Prag ile sahasında karşılaşacak. RAMS Park'taki mücadele 20:45'te başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Sarı-kırmızılı takım, iki ayaklı oynanacak turun ilk maçında avantaj elde etmenin planlarını yapıyor. Aslan, 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde taraftarıyla birlikte fişi çekmek istiyor.
Son dönemde Süper Lig'de üst üste galibiyetler alan kadrodan memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Prag ekibi karşısında ilk 11'e dokunmayı düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı bir tek sol açıkta kime görev vereceği konusunda kararsızlık yaşıyor. Wİlfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu arasında sıkı bir forma rekabeti yaşanıyor. Zaha'nın formaya bir adım daha yakın olduğu ve Okan Buruk'un son kararı maç günü vereceği öğrenildi.
Galatasaray, Sparta Prag'ı eleyerek bir üst tura çıkması halinde 1.2 milyon euroyu kasasına koyacak. Sarı-kırmızılı takım ayrıca büyük bir maç günü gelirini de kasasına koyacak. Aslantepe'de kapalı gişe oynanacak mücadele öncesinde forma satışlarında da rekor kırılması bekleniyor.