Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sezon başı takıma katılan Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay ve göğüs sakatlığı geçiren Sergio Oliveira'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar rotayı Evander'e çevirdi.
Evander transfer olacak mı?
Yönetim, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha Evander'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Galatasaray bu transferde oldukça istekli
Galatasaray'ın gündemindeki Evander kimdir?
Kariyeri boyunca 238 maça çıkan Brezilyalı merkez orta saha 66 gol atıp 44 asistlik performans sergiledi. 180. boyundaki Brezilyalı sağ ayağını kullanıyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Geçtiğimiz sezon MLS ekibi Portland Timbers 9.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
Sezonu MLS ekiplerinden Portland Timbers'ta geçiren Evander toplamda 48 maça çıkıp 18 gol atarken 8 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı yöneticiler geçtiğimiz sezon başında oyuncuyu çok istemiş ancak kulübüyle bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı.