Galatasaray, geçtiğimiz sezon bonservisiyle kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı'nın eski kulübü TÜMOSAN Konyaspor ile ödeme sorun yaşıyor. Konu hakkında konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.