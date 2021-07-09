Galatasaray transferi açıkladı: 5 yıllık imza

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Barış Alper Yılmaz, "Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Beni buraya layık gören Fatih Terim hocama, başkanımız Burak Elmas'a, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz: “Galatasaray her futbolcunun hayalidir.” pic.twitter.com/CJx09Ek8Jc — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2021