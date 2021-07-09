Spor Galatasaray transferi açıkladı 5 yıllık imza
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Galatasaray transferi açıkladı: 5 yıllık imza

Sarı-kırmızılı kulüp, Keçiörengücü'nden 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray transferi açıkladı: 5 yıllık imza
Genç oyuncu resmi sözleşmeye imzayı attı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Barış Alper Yılmaz, "Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Beni buraya layık gören Fatih Terim hocama, başkanımız Burak Elmas'a, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

  • Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz'ın transferi için resmi açıklama geldi
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Barış Alper Yılmaz'ın transferi için resmi açıklama geldi

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