Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - USG maçı detayları belli oldu

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - USG maçı detayları belli oldu

23:1212/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Galatasaray, gruptaki en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’yi ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Zorlu karşılaşma, Galatasaray’ın son 16’ya kalma umutlarını belirleyecek. Okan Buruk’un öğrencileri kazanarak hem moral bulmak hem de Avrupa’da adını üst turlara yazdırmak istiyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği GS - USG mücadelesi, Devler Ligi gecesine damga vurmaya aday. Peki Galatasaray - Union St-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayın bilgileri.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, temsilcimiz Galatasaray grubun beşinci haftasında Belçika temsilcisi R. Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. “Devler Ligi’nde Son 16” hedefiyle sahaya çıkacak olan sarı kırmızılı ekip, bu mücadelede alacağı sonuçla gruptaki kaderini belirleyecek.


Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 20.45’te oynanacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak adres ise RAMS Park olacak. Maçın canlı yayını Exxen platformu üzerinden ekranlara gelecek.


Galatasaray puan tablosunda iddiasını sürdürüyor

Grubun ilk dört haftasında gösterdiği performansla 9 puan toplayan Galatasaray, 9. sırada yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde grupta üst sıralara tırmanarak son 16 biletini cebine koyma şansı yakalayacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, taraftarı önünde güçlü bir oyun sergilemeyi hedefliyor.


Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maç programı

25 Kasım 2025 Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise 20.45

9 Aralık 2025 AS Monaco - Galatasaray 23.00

21 Ocak 2026 Galatasaray - Atletico Madrid 20.45

28 Ocak 2026 Manchester City - Galatasaray 23.00


Taraftarlar heyecanla bekliyor

Sarı kırmızılı taraftarlar, İstanbul’daki bu dev karşılaşmada tribünleri tamamen doldurmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın iç saha performansı ve taraftar desteğiyle avantajlı konumda olduğu belirtiliyor. Union Saint-Gilloise ise deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak gruptaki dengeyi değiştirmek istiyor.


#şampiyonlar ligi
#uefa
#uefa şampiyonlar ligi
#union saint-gilloise
#galatasaray
#Galatasaray - Union Saint-Gilloise
#Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman
#maç kanalı
#maç zamanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav takvimi 2025 belli oldu: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Açık Lise yazılı ve e-sınav tarihleri