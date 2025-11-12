Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - USG maçı detayları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, temsilcimiz Galatasaray grubun beşinci haftasında Belçika temsilcisi R. Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. “Devler Ligi’nde Son 16” hedefiyle sahaya çıkacak olan sarı kırmızılı ekip, bu mücadelede alacağı sonuçla gruptaki kaderini belirleyecek.





Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 20.45’te oynanacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak adres ise RAMS Park olacak. Maçın canlı yayını Exxen platformu üzerinden ekranlara gelecek.





Galatasaray puan tablosunda iddiasını sürdürüyor

Grubun ilk dört haftasında gösterdiği performansla 9 puan toplayan Galatasaray, 9. sırada yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde grupta üst sıralara tırmanarak son 16 biletini cebine koyma şansı yakalayacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, taraftarı önünde güçlü bir oyun sergilemeyi hedefliyor.





Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maç programı

25 Kasım 2025 Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise 20.45

9 Aralık 2025 AS Monaco - Galatasaray 23.00

21 Ocak 2026 Galatasaray - Atletico Madrid 20.45

28 Ocak 2026 Manchester City - Galatasaray 23.00





Taraftarlar heyecanla bekliyor

Sarı kırmızılı taraftarlar, İstanbul’daki bu dev karşılaşmada tribünleri tamamen doldurmaya hazırlanıyor. Galatasaray’ın iç saha performansı ve taraftar desteğiyle avantajlı konumda olduğu belirtiliyor. Union Saint-Gilloise ise deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak gruptaki dengeyi değiştirmek istiyor.



