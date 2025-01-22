Galatasaray Wilfried Zaha'nın ayrılığını duyurdu

Galatasaray Kulübü, sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve Charlotte FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Wilfried Zaha'nın, Olympique Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.