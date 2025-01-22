Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Wilfried Zaha'nın ayrılığını duyurdu

Galatasaray Wilfried Zaha'nın ayrılığını duyurdu

17:0822/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Wilfried Zaha
Wilfried Zaha

Galatasaray Kulübü, sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve Charlotte FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü, sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve Charlotte FC'ye transfer olduğunu açıkladı.


Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Wilfried Zaha'nın, Olympique Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

* Charlotte FC, kulübümüze 2.800.000 USD tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

* Futbolcu, ücretlerinin net 2.376.000 EUR'luk kısmından feragat etmiştir.

* Futbolcunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacaktır.


Kiralama süresinin uzaması durumunda;

* Charlotte FC, kulübümüze 1.300.000 USD ek geçici transfer ödemesi yapacaktır.

* Futbolcu, ücretlerinin net 800.000 EUR'luk kısmından feragat edecektir.

Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1.100.000 USD tutarında performans bonusları ödeyecektir.


Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150.000 USD tutarında performans bonusu

ödeyecektir."






#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#Charlotte FC

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung yeni Galaxy S25 serisini Unpacked 2025 etkinliği ile tanıtıyor! İşte yeni Samsung Galaxy S25