Galatasaray'a dünya yıldızı! Bafetimbi Gomis aracı olacak

Avrupa'da ses getirecek bir takım kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, orta saha, 10 numara ve forvet hattı için önemli isimleri gündemine aldı. Galatasaray'ın orta saha için ilk hedefinin Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga olduğu öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre genç, dinamik ve atletik bir oyuncu isteyen teknik direktör Okan Buruk'un Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Real Madrid cephesinde ayrılığı değerlendirilen 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

İspanyol devinin yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edilirken, sarı-kırmızılıların bu rakamı makul bulduğu belirtildi.

Gomis aracı olacak