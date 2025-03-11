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Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları başladı

21:2311/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
AA
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Galatasaray
Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray, Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.







#Galatasaray
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig

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